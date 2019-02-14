Adıyaman'da mazgal fareleri yakalandı

Adıyaman'da son 3 gün içerisinde 80 adet mazgal demiri çalan Suriyeli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde son 3 gün içerisinde 80 adet mazgalın çalınması ile harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, 80 adet mazgalı çalan Suriyeli Muhammed D. ile Mahmut D.'yi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken şahısların ikametlerinin bahçesinde ve odunluğunda yapılan aramalarda ise 5 adet mazgal demiri ele geçirildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.