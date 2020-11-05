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Adıyaman'da metruk binalar yıkılıyor

Adıyaman’ın kent merkezinde bulunan metruk binalar güvenlik gerekçesiyle tek tek yıkılıyor.

Adıyaman'ın kent merkezinde bulunan metruk binalar güvenlik gerekçesiyle tek tek yıkılıyor.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan metruk binalar tek tek tespit ediliyor. Güvenlik gerekçeleri dolayısıyla tespit edilen binalarla ilgili yetkililer tarafından mahalle sakinleri ve bina sahipleriyle görüşmeler gerçekleştiriliyor. Yapılan görüşmeler sonrasında suç oluşumuna müsait olabileceği düşündürülen binalar Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler tarafından yıkılıyor.

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