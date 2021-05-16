Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Akburak (28) idaresindeki 02 TA 449 plakalı Ford marka minibüs, Gerger ilçesine bağlı Cevizpınar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Akburak, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Akburak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.