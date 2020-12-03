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Adıyaman'da minibüs yangını

Adıyaman’da park halindeki bir minibüsün direk kısmında başlayan yangın büyümeden söndürüldü.

Adıyaman'da park halindeki bir minibüsün direk kısmında başlayan yangın büyümeden söndürüldü.


Olay, Adıyaman Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında meydana geldi. Murat Turan'a ait 46 TA 648 plakalı Mercedes marka minibüsün direksiyon altında bulunan kısmında elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.


Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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