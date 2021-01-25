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Adıyaman'da miting alanları belirlendi

Adıyaman Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentte yapılacak olan mitingler, gösteri alanları belirlendi.


Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 2021 yılı içerisinde asıl ve alternatif miting alanı yürüyüş güzergahı niteliği taşıyan toplantı alanları alınan kararlar doğrultusunda belirlendi. Alınan kararda asıl miting alanı Mimar Sinan Mahallesi 1119, 1120, 2606 Sokakların Arzum Kent Caddesi ile Haydar efendi caddesinin kesiştiği kavşak, alternatif miting alanı ise Turgut Reis Mahallesi 101, 103, 117 Sokakların Saitağa Caddesi ile Sakarya Caddesinin kesiştiği kavşak olarak kararlaştırıldı.

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