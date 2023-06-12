Adıyaman'da motosiklet devrildi: 3 yaralı

Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa K. idaresindeki plakası bulunmayan motosiklet, merkeze bağlı Hasancık köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa K. ile motosiklette bulunan Belma ve Dilek K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.