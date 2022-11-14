Adıyaman'da motosiklet şarampole uçtu: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahta ilçesi Gölgeli (Bevdul) Köyü yakınlarında Mehmet Ç. (31) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Ç., ve motosiklette bulunan Yasin G., (23) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yaralılar ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.