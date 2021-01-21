Adıyaman'da muhalefet partilerinden ortak deklarasyon

Adıyaman'da muhalefet partilerinin teşkilatları Gelecek Partisi Adıyaman İl Başkanlığına geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, deklarasyon yayımladı.

CHP İl Başkanı Burak Binzet, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan ve Merkez İlçe Başkanı Hakan Karaaslan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İsmail Demir ve Deva Partisi İl Başkanı Uğur Dündar Gelecek Partisi Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez'i ziyaret etti.

Muhalefet partilerinin il başkanları Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhalefet partileri ortak deklarasyon yayımlayarak şu ifadelere yer verdi: “Farklı siyasi görüşleri, ideolojileri, fikirleri temsil eden siyasi partilerin il başkanları olarak bugün bütün farklılıklarımızla, tek bir şey için bir aradayız. Toplumsal barış. Öncelikle belirtmek isterim ki bugün Gelecek Partisi Adıyaman il başkanlığına gerçekleştirdiğimiz ziyaretin amacı sadece kuru kuruya bir geçmiş olsun ziyareti değildir.

Bu buluşmanın amacı bütün farklılıklarımızla bir arada olmanın ve farklılıklarımızın en büyük zenginliğimiz olduğunu göstermektir. Siyaset en sade tanımıyla, bir yandan devleti idare etme sanatı, diğer yandan toplumda çatışan menfaatleri uzlaştırma sanatı olarak bilinmektedir. Siyaset bizler için bu anlamı taşımaktadır. Ancak bazı kesimlerce taşıdığı bir anlam var ki bu toplumda istenmeyen olayların yaşanmasına, insanların siyasetten ve siyasetçilerden uzaklaşmasına neden olmaktadır.

Bu anlayış için siyaset güç, prestij ve maddi-manevi ödül kaynağı olarak görülmektedir. Bu saikle hareket edenlerin ne yazık ki aldatma, manipülasyon ve yalana başvurduklarına sık sık tanıklık etmekteyiz.

Maalesef geçtiğimiz günlerde yine kötü bir olayla karşılaştık. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 26. Dönem Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ Cuma namazına gitmek için evinden ayrıldığında az evvel bahsettiğimiz kirli siyaset anlayışının kalıntıları tarafından saldırıya uğramıştır. Bu menfur olay ne yazık ki laik, sosyal ve demokratik bir hukuk devleti olan ülkemizde meydana gelmiştir.

Bu saldırı ne Selçuk Özdağ'ın şahsına ne Gelecek Partisi'ne yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı demokrasiye, hukuk devletine, toplumsal birlik ve beraberliğimize yapılmıştır. Eleştiriye tahammülü olmayanların milletin sözcülüğünü yapmaya çalışan siyasetçilere çok kolay bir şekilde saldırabileceklerini ve hatta ötesinde bu ülkede aykırı düşünen insanların can güvenliğinin olmadığını göstermişlerdir.

Hiçbir şekilde üstü örtülemeyecek, suskunlukla karşılanamayacak bir siyasi terörle karşı karşıyayız. Bir siyasi partinin Genel Başkan Yardımcısına planlı bir şekilde silahlarla ve sopalarla saldıran faillerin hala yakalanmamış olması ayrı bir eksikliktir. Bu konuda da yetkili mercilerce olayın aydınlatılması için gerekli özen ve ihtimamı göstermeye davet ediyoruz.

Bir gruba egemen olan ötekileştirici, hedef gösterici eski siyaset dilinin şiddete teşvik ettiğine üzülerek tanıklık etmekteyiz. Bu dil ivedi olarak terk edilmek zorundadır.

Herkesçe bilinmesini isteriz ki bizler her ne kadar farklı görüşleri, düşünceleri temsil eden siyasi partilerin temsilcileri olsak da bu konudaki hedefimiz toplumsal barışa halel getirmeye çalışanların karşısında bir ve beraber olduğumuzu, Türkiye Cumhuriyetinin demokratik bir hukuk devleti olduğunu göstermektir. Bizler buradayız ve bir santim dahi eğilmeyeceğiz. Doğruları söylemeye, ötekileştirmeden tüm yurttaşlarımızın sorunlarına çare aramaya devam edeceğiz. Tüm çabamız ve gayretimiz ülkemiz ve bu ülkede yaşayan yurttaşlarımız için olacaktır. Bu nedenledir ki haksızlık, cana kasıt, filli eylem karşısında asla susmayacağız. Hak, hukuk ve adalet arayışımızdan da asla taviz vermeyeceğiz.”

Gelecek Partisi İl Başkanı Abdurrahman Dimez ise, kendilerini ziyaret eden partilerin il başkanlarına ve teşkilatlarına teşekkür etti.