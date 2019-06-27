Adıyaman'da ‘Muhtarlar Çalıştayı' düzenlendi

Adıyaman Belediyesi ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) koordinesinde Adıyaman'daki mültecilerin sorunlarını konuşmak için mahalle muhtarlarına yönelik ‘Muhtarlar Çalıştayı' düzenlendi.

Özel bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya Adıyaman Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Ofisi Saha Müdürü Akif Atlı, Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Mültecilerin yaşadığı sıkıntılar ile hak ve mükellefiyetlerinin ele alındığı çalıştayın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Adıyamanlıların mültecilere karşı gösterdiği misafirperverliğe dikkat çekti.

Seçilmiş, “İnsanlık tarihiyle eş bir süreç takip eden mültecilik meselesi ne yazık ki bizim coğrafyamızda daha acılı bir hal almıştır. Bunun sebebi, büyük bir imparatorluktan parçalatılmak suretiyle küçük devletler oluşturan emperyalist ülkelerin planlarının tatbik edilmesi, sonrasında da bunların kendilerine birer uydu devlet haline getirilmesi planıdır. Bugün Suriye'den ülkemize iltica eden kardeşlerimiz bundan yüz sene evvel aynı coğrafya içerisinde, aynı sınırlar içinde bizimle aynı devletin tabiiyetinde olan kardeşlerimizdi. Bunlar gerek din, gerek milliyet, gerek gelenek ve görenek açısından bizimle aynı olan insanlardır. Bizim tarihte bir Ensar-Muhacir ilişkimiz vardı ama bugün bunu hatırlamak çok zor. Çünkü hala Türkiye'de de bazı mihrakların bizim ülkemize gelmek zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönderilmesi için kampanya yürüttüklerini üzüntüyle görüyoruz. Bu hal herkesin başına gelebilir. Muhtarlarımızın da bu konudaki önemi oldukça fazladır. Muhtarlar bir memleketin atardamarıdır. Bizim vatandaşa ulaşabilmemiz, onların sorunlarını duyabilmemiz ve görebilmemiz için muhtarlarımız adeta aramızda bir köprüdür. Bizim bir mahallede kaç tane yoksul vatandaş olduğunu, kaç tane mülteci kardeşimizin sağlık sorununun olduğunu, kaçının eğitim problemi bulunduğunu muhtarlarımız tespit edip bize bildiriyor. Bu nedenle hem insani, hem idari bir görev yürüten muhtarlarımız takdire şayandır” dedi.

Daha sonra konuşan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Ofisi Saha Müdürü Akif Atlı ise, mültecilerin temel hakları hakkında bilgiler verdi. Türkiye'de 4 milyon civarında mülteci olduğunu ve bu rakamın 79 ülkenin nüfusundan fazla olduğuna dikkat çeken Atlı, Adıyaman'da şimdiye kadar mültecilere karşı ağır bir şekilde misafirperverlik sağlandığını gördüklerini dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) tarafından, Adıyaman'da bulunan mültecilere yönelik yapılan yardımlar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel ise konuşmasında, “Adıyaman Belediyesi olarak biz de ilimize sığınan mülteci vatandaşlarımıza yönelik yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemiz tarafından sosyal amaçla yürütülen ayni yardım çalışmalarımız toplumsal gelişim merkezimiz tarafından sağlanmaktadır. Yardım çalışmalarına ilk olarak 2014 yılında başlayan merkezimiz, her yıl arttırarak devam etmektedir. Yapılan ayni yardımların yanında yine toplumsal gelişim merkezimiz tarafından, ilimizde ikamet eden mülteci ve sığınmacı vatandaşlarımıza rehberlik hizmeti verilmektedir. Ayrıca, STK ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile koordineli olarak bu vatandaşlarımıza çeşitli yardımlarda da bulunulmaktadır. Sosyal belediyecilik adına din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza gerek ayni, gerekse nakdi yardım çalışmalarımız artarak devam edecektir” diye konuştu.