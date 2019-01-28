Adıyaman'da odunlukta yangın

Adıyaman'da bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın,Cumhuriyet Mahallesi mimar Sinan Caddesi No 9'da meydana geldi. Hasan Erez'e ait evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, eve sıçramasını önledi. Yangında maddi hasar meydana gelirken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.