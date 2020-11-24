Adıyaman'da Öğretmenler Günü kutlandı

Adıyaman'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eski Adıyaman Valiliği binası bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Anıta sunulan çelenk sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, 24 Kasım'ın fedakarca ve özveriyle görevlerini ifa eden kıymetli öğretmenlerin mesleğiyle ilgili farkındalığın oluştuğu güzel bir gün olduğunu vurguladı.

Öğretmenler gününün, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki sevgi ve saygının doruk noktasına ulaştığı bir gün olduğunu söyleyen Müdür Alagöz, “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, üreten, paylaşan, fikirlerini saygı çerçevesinde tartışabilen, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen ve hedefimize de ancak ve ancak eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğümüz öğretmenlerimizle ulaşabileceğimize inanıyorum. Öğretmenler günü, fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin değerinin bir kez daha düşünülüp onların milletimiz için değerinin hatırlandığı bir gündür. Milli eğitim müdürlüğü olarak özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmalarınızı ve azminizi yürekten destekliyor, sizlerle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor ve kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.