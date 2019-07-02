İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da orman yangını

Adıyaman’da, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın civarda bulunan meyve bahçelerine zarar verdi.

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın civarda bulunan meyve bahçelerine zarar verdi.


Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alan içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek ormanlık alanda bulunan yangını söndürdü. Ormanlık alan içerisinde söndürülen yangın bu defa ormanlık alan yan tarafında bulunan meyve bahçesine sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangın büyümeden söndürdü. Vatandaşların müdahalesi sonucunda ormanlık alan yanmaktan kurtarılırken itfaiye ekiplerinin sayesinde ise meyve ağaçları yanmaktan kurtarıldı. Olayda bazı meyve ağaçlarının zarar gördüğü öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.