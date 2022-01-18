Adıyaman'da, otomobil takla attı: 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, O.A., idaresindeki 06 GUP 21 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü O.A., ile otomobilde bulunan F.A., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.