Adıyaman'da otomobil takla attı: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Yasemin C., idaresindeki 55 JF 400 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eskiköy yakınlarında takla attı. Kazada sürücü Yasemin C., ile araç içerisinde bulunan Derya C., ve Ramazan C., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.