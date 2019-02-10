Adıyaman'da otomobil takla attı: 8 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fayik Z., idaresindeki 02 HK 665 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu, Kahta Sanayi Sitesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Fayik Z.(54) ile otomobilde bulunan Yonca Z. (45), Ernesto Z.(9), Hugo Z. (5), Derya D. (42), Hayrunisa D. (10), Yağmur Tuana D. (13) ve Evin D. (6) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri ile jandarma ekipleri daha sonra kaza yapan otomobili olay yerinden kaldırtarak otoparka çektirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.