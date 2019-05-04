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Adıyaman'da otomobil tarlaya yuvarlandı, 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Yunus Şimşek idaresindeki 01 ACH 373 plakalı otomobil, Balkar Beldesi Organize Sanayi Kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü Yunus Şimşek yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine Kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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