Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Yakup Aktaş idaresindeki 46 E 7886 plakalı otomobil ile Ahmet Dayan idaresindeki 02 AR 753 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Burunçayır köyü civarında çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücülerinden Yakup Aktaş, Ahmet Dayan ile otomobillerde bulunan Kudret Aktaş ve Fadime Şahintaş yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.