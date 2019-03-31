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Adıyaman'da oy verme işlemi başladı

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy verme işleminin başladığı saat 07.

00 itibariyle Adıyaman'da vatandaşlar sandığa gitti.


Türkiye'de saat 07.00'da oy verme işleminin başladığı iller içerisinde bulunan Adıyaman'da bin 550 sandıkta 405 Bin 579 kişi sandığa gidecek. Belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği ve belediye meclis üyeliğinin yanında muhtarlık seçimlerinin yapıldığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde ilk oy verme işlemleri başladı.


Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Adıyamanlı seçmenler sandık başına giderek, oylarını kullanmaya başladı.

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