Adıyaman'da pamuk yüklü tır yandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halinde bulunan pamuk balyası yüklü tır yandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun istikametinden Malatya istikametine giden Ersin Yıldırım idaresindeki 31 YG 765 plakalı pamuk yüklü tır, Gölbaşı- Malatya Karayolu 11. kilometresinde tır kasasında bulunan pamuk balyalarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden tır sürücüsü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında tır kasasında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.