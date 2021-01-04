Adıyaman'da parklar yenileniyor

Kayalık Mahallesinde iki park ile Bahçelievler, Karapınar ve Alitaşı mahallelerindeki parklarda sürdürülen yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, parkların yeni sezonda yepyeni haliyle hizmet vereceğini dile getirdi.

Yetkililer, çalışmaların il merkezinde bulunan tüm parklarda sürdürüleceğini belirterek, “Park ve bahçeler müdürlüğü olarak mevsim şartlarına uygun olarak parklarımızda bakım, onarım, çimlendirme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda beş mahalle parkımızın yıpranan parke taşlarını ve oyun gruplarını yenileyip, budama ve bakım işlemlerini gerçekleştirdik. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.