İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da pazartesi günü okullar tatil

Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.


Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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