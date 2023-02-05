Adıyaman'da pazartesi günü okullar tatil

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşan buzlanmanın devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.