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Adıyaman'da ‘Piyano Günleri' düzenlendi

Adıyaman Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından 2.

si düzenlenen ‘Piyano Günleri' şenliği düzenlendi.


Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen ‘Piyano Günleri' etkinliğine farklı okul ve kurumdan 133 öğrenci katıldı. EDEB Projesi kapsamında düzenlenen ´2. Piyano Günleri´ etkinliği büyük ilgi gördü.


Bir çok piyano severin bir araya gelerek ortak bir platformda sergilemiş oldukları performansları büyük beğeni topladı.


Çalışmaların sanatseverlerle buluştuğu ve geleneksel hale gelen şenlik sonunda katılımcı öğrenci ve öğretmenlere katılım belgeleri verildi.


Etkinliğe Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Çelenk, kurum müdürleri, BİLSEM öğretmen ve öğrencileri ile piyano çalan öğrencilerin velileri katıldı.

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