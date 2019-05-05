İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da Ramazan ayı kumanya dağıtımı başladı

Adıyaman’da Ramazan ayı öncesinde kumanya yardımları başladı.

Adıyaman'da Ramazan ayı öncesinde kumanya yardımları başladı.


İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, Adıyaman merkezde 3 bin kumanya paketini yetim ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı hedeflediklerini söyledi. Ramazan ayı öncesinde dağıtımlara başlandığını belirten İzci, yardımların Ramazan ayı boyunca süreceğini de ifade etti. şuana kadar gönüllüler tarafından bin 500 aileye kumanya dağıtımı yapıldığını vurgulayan İzci, "Şu an hazır olan bin 500 kumanya paketimiz daha var. Gönüllülerimizin zekat yardımıyla 2 bin kumanya daha almayı hedefliyoruz. Böylelikle gönüllülerimizle beraber Ramazan ayı boyunca yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere toplam 5 bin kumanya dağıtımı yapmış olacağız inşallah. Ayrıca zekat ve fitre bağışlarınızı Demokrasi Parkında ki İHH standımıza, dernek binamıza veya aşağıdaki hesap numaramıza yapabilirsiniz. Hesabın sahibi: Adıyaman İnsani Yardım Derneği IBAN TR-130020500000086050100001, iletişim. 05462420602” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.