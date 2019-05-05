Adıyaman'da Ramazan ayı kumanya dağıtımı başladı

Adıyaman'da Ramazan ayı öncesinde kumanya yardımları başladı.

İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, Adıyaman merkezde 3 bin kumanya paketini yetim ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı hedeflediklerini söyledi. Ramazan ayı öncesinde dağıtımlara başlandığını belirten İzci, yardımların Ramazan ayı boyunca süreceğini de ifade etti. şuana kadar gönüllüler tarafından bin 500 aileye kumanya dağıtımı yapıldığını vurgulayan İzci, "Şu an hazır olan bin 500 kumanya paketimiz daha var. Gönüllülerimizin zekat yardımıyla 2 bin kumanya daha almayı hedefliyoruz. Böylelikle gönüllülerimizle beraber Ramazan ayı boyunca yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere toplam 5 bin kumanya dağıtımı yapmış olacağız inşallah. Ayrıca zekat ve fitre bağışlarınızı Demokrasi Parkında ki İHH standımıza, dernek binamıza veya aşağıdaki hesap numaramıza yapabilirsiniz. Hesabın sahibi: Adıyaman İnsani Yardım Derneği IBAN TR-130020500000086050100001, iletişim. 05462420602” diye konuştu.