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Adıyaman'da resmi bayramlaşma programı ilk günü yapılacak

Adıyaman’da Ramazan Bayramı’nın protokol ve halk bayramlaşması, bayramın 1’nci günü yapılacağını açıkladı.

Adıyaman'da Ramazan Bayramı'nın protokol ve halk bayramlaşması, bayramın 1'nci günü yapılacağını açıkladı.


4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'na ait protokol-halk bayramlaşma programı açıklandı. Açıklanan programa göre, bayramın 1'nci günü olan 4 Haziran 2019 Salı günü saat 10.30'da Adıyaman Belediyesi koordinesinde, Adıyaman Valiliği, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla Mimar Sinan Kültür Parkı Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleşecek olan toplu bayramlaşma törenine tüm vatandaşlarla davet edildi.

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