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Adıyaman'da robotlar yarıştı

Adıyaman’da gerçekleştirilen Robiyaman Robot Yarışmasında öğrenciler tarafından tasarlanan 138 robot yarıştı.

Adıyaman'da gerçekleştirilen Robiyaman Robot Yarışmasında öğrenciler tarafından tasarlanan 138 robot yarıştı.


Erdemli Birey Yetiştirme (EDEB) Projesi kapsamında 2'ncisi düzenlenen Bölgesel Robiyaman Robot Yarışmasında kıyasıya mücadele yaşandı. Yenimahalle Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen robot yarışmasına Adıyaman, Adana, Batman, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa'dan öğrencilerin tasarladığı 138 robot yarıştı.


İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışmada robotlar, ‘Tasarla Çalıştır', ‘Hızlı Çizgi İzleyen', ‘Serbest' ve ‘Çizgi İzleyen' olmak üzere toplam 4 kategoride yarıştı. Özellikle hızlı çizgi izleyen ve çizgi izleyen kategorilerinde robotlar çizgileri izlemekte zorlandı.


Yarışmayla ilgili bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, bu yıl bölgesel olarak düzenlenen Robiyaman Robot Yarışmasını önümüzdeki yıl ulusal düzeyde yapmayı planladıklarını dile getirdi.


Ahmet Alagöz, "EDEP Projesi kapsamında birçok proje devam etmektedir. Şu an ilimizde 28 proje devam ediyor. Tasarla Çalıştır, Hızlı Çizgi İzleyen, Serbest ve Çizgi İzleyen olmak üzere toplam 4 kategoride bu yarışma düzenlenmektedir. Bu yarışmaya 13 ilimiz katılmak için müracaat etmiş şu an itibariyle 10 ilimizden gelen 138 robot katılmaktadır. Gerçekten zeka geliştiren yarışmalardır. Çocuklarımız aynı zamanda robotik kodlamayı hafızalarını zenginleştirerek geliştiriyorlar. Biz bunu önümüzdeki yıllarda da ulusal düzeyde düzenlemeyi planlamaktayız" diye konuştu.

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