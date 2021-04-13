Adıyaman'da sağlık tesisleri kendi elektriğini üretiyor

Adıyaman'da sağlık tesislerinin kullandığı elektrik enerjisi, çatılara kurulan güneş enerji santralleriyle karşılanıyor.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü kendi enerjisini üretmek için köy ve ilçelerdeki 8 adet sağlık tesisinin çatısına toplam 130 KW gücünde güneş enerjisi sistemi kurdu. Sağlık tesislerinin enerji giderlerini ortadan kaldırmak için kurulan güneş enerjisi santrallerinin sayısı her gecen gün artıyor. Bugüne kadar 8 sağlık tesisinde güneş enerjisi santralı kuran Adıyaman Sağlık Müdürlüğü, yeni yapılacak Sağlık Müdürlüğü binası da dahil 7 tesisin elektrik enerjisini üretecek.

Kurulan 8 tesiste yıllık 277 bin 952 KWH enerji üretiliyor. Bu enerjinin tahmini bedeli ise 294 bin 277 TL. Ayrıca ihalesi yapılan ve bir kısmının inşaat çalışmaları devam eden 5 adet sağlık tesisinin çatısına toplam 461,25 KW gücünde güneş enerji sistemi kurulması ve proje aşamasında olan 2 adet sağlık tesisinin çatısına ise toplam 36,60 KW gücünde güneş enerji sistemi kurulması planlanıyor. Üretilen enerji miktarlarının tesisçe kullanılamayan kısımları için Elektrik Dağıtım Şirketi ile mahsuplaşma yapılması konusunda lisans çalışmaları devam ediyor. Lisans alındıktan sonra üretilen enerji miktarlarının artan kısmı Elektrik Dağıtım şirketine satılacak ve güneşli olmayan günlerde tüketilen enerji mahsuplaşma yöntemi ile bedelsiz kullanılacak. Güneş enerji sistemi, tesisin enerji tüketim miktarları göz önünde bulundurulduğunda, kurulum maliyetini yaklaşık olarak 4 yılda amorti etmesi bekleniyor.

Adıyaman Sağlı Müdürlüğü görevlisi Mimar Burcu Görmez Eren, son yıllarda yapılan sağlık kuruluşlarına güneş enerji santrallerini kurduklarını belirterek, “Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2018 yılında projelendirerek 2019 yılında hizmete açılan tesislerimizde güneş enerji santralleri kurduk. O yıldan beri üretim yapılıyor. 2019 yılından beri 8 adet tesisimizde güneş enerji santrali kuruldu. Bunların tamamında üretim devam ediyor. Planlanan 5 adet, proje aşamasında 2 olmak üzere 7 adet tesisimize güneş enerji santralı kuracağız. Lisanslamanın sonuçlanması durumunda tesislerin tamamının kendi elektriğini karşılayacak. Tesislerin büyüklüğüne ve fonksiyonuna bağlı olmak kurulan santralin gücüne de bağlı olarak ilerleyen 4 yıl veya 5 yılda kendi maliyetini amorti edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.