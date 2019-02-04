Adıyaman'da sahte banknot ele geçirildi

Adıyaman'da polis ekipleri bir büfeye sahte banknot veren şahıslar, 4 bin 400 TL sahte banknot ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkezde bulunan tekel büfeye sahte para verildiği ihbarı üzerine Yunus polis ekipleri kısa sürede olay yerine giderek 1 şahsı 4 bin 400 TL sahte para ile birlikte yakaladı.

Şüpheli şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde yapılan sorgulamasının ardından yapılan çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi daha yakalandı. Gözaltına alının 3 şahıstan 2'sinin sorgulaması sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.