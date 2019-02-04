İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da sahte banknot ele geçirildi

Adıyaman’da polis ekipleri bir büfeye sahte banknot veren şahıslar, 4 bin 400 TL sahte banknot ile yakalandı.

Adıyaman'da polis ekipleri bir büfeye sahte banknot veren şahıslar, 4 bin 400 TL sahte banknot ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkezde bulunan tekel büfeye sahte para verildiği ihbarı üzerine Yunus polis ekipleri kısa sürede olay yerine giderek 1 şahsı 4 bin 400 TL sahte para ile birlikte yakaladı.


Şüpheli şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde yapılan sorgulamasının ardından yapılan çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi daha yakalandı. Gözaltına alının 3 şahıstan 2'sinin sorgulaması sürüyor.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.