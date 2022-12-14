Adıyaman'da sahte rapor operasyonu: 9 gözaltı

Adıyaman'da, usulsüz şekilde hasta bezi raporu çıkaran ve hasta bezi satışı yaptığını göstererek SGK'dan rapor ücretlerini alarak kamuyu zarara uğratan 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da usulsüz bir şekilde hasta bezi raporu çıkaran ve hasta bezi satışı yaptığını göstererek SGK'dan rapor ücretlerini alarak kamuyu zarara uğratan şahıslara yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda olayın şüphelilerinden İ.H.Ö., M.E.F., M.F., M.E., M.A.A., S.F., S.F., Y.F. ve M.M.F. isimli şahısların ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Baskında 800 TL değerinde sahte banknot, hasta bezi satıldığına dair düzenlenmiş faturalar, çeşitli hastanelerce düzenlenen malzeme ve malzeme muafiyet sağlık kurulu raporları, SGK'ya gönderilen hasta bezi faturaları, farklı şahıslara ait telefon ve T.C kimlik numaralarının bulunduğu el yazılı isim listeleri, farklı şahıslara ait bilgi ve hesapların olduğu 3 adet ajanda, 4 adet telefon ve 1 adet diz üstü bilgisayardan oluşan dijital materyaller, ele geçirildi. Malzemeler muhafaza altına alınırken 9 şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.