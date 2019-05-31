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Adıyaman'da Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi

Adıyaman’da Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Adıyaman'da Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.


Adıyaman Merkez Kab Camisi'nde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini görmek için vatandaşlar cuma namazından sonra sıraya girdi. Kadınlar ve erkekler salavatlar ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i görmenin heyecanını yaşadı. Vatandaşlar cep telefonları ile Sakal-ı Şerif'i kaydetti. Kab Cami İmam Hatibi Fethi Erdil, “Rabbim günahlarımızın affına vesile kılsın. Sakal-ı Şerif, Peygamber Efendimizden bir hatıradır. Ziyaret etmek bir ibadet değildir ama onu hatırlamak salat-ü selam getirmek bizim açımızdan çok güzeldir. Peygamber Efendimize binlerce kez salat-ü selam olsun, Allah'ın rahmeti Müslümanların üzerine olsun inşallah” dedi.


Vatandaşlar ise Sakal-ı Şerif'i görmekten duydukları mutluluk ve heyecanı dile getirdi.

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