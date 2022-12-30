Adıyaman'da saman yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saman yüklü kamyonun buzlanan yolda kayarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Sincik ilçesine bağlı Subaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Karakeçiden (51) yönetimindeki 07 CRF 27 plakalı saman yüklü kamyon buzlu zeminden kayarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Bilal Karakeçiden olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan oğlu Hüseyin Karakeçiden (21) ise yaralandı. Vatandaşların iharı üzerine olay yerine Jandarma, 112 Sağlık Ekipleri ile Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken Kahta Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücü Bilal Karaçiden'i araçtan çıkardı. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücü Bilal Karaçiden'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Hüseyin Karakeçiden'e ilk müdahaleliyi yaptıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı Hüseyin Karakeçiden'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bilal Karakeçiden'in cansız bedeni ise Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı