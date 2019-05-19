Adıyaman'da şampiyonluk sevinci

Başakşehir'i konuk ederek 2-1 yenen ve şampiyon olan Galatasaray taraftarları bitiş düdüğüyle Adıyaman sokaklarında şampiyonluk sevincini kutladı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesi ile birlikte Galatasaray'ın yüzlerce taraftarı Adıyaman'ın sokak ve caddelerinde şampiyonluk kutlaması yaptı. Maçın bitmesi ile birlikte sokaklara inen Galatasaraylı taraftarlar ellerindeki meşaleleri yakarak Sümer Meydanında toplandı. Burada şampiyonluk sevincini kutlayan taraftarlar aynı zamanda davul işliğinde de eğlendi. Bir süre Sümer Meydanında şampiyonluğu kutlayan taraftarlar daha sonra Gölbaşı Caddesinde yürüyüş yaparak sevinç gösterisi yaptı. Birçok taraftar da kentin işlek caddelerinde araçlarıyla konvoy yaptı.