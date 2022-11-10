Adıyaman'da sarı benekli semender görüldü

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde türüne az rastlanan sarı benekli semender görüldü.

Vatandaşlar tarafından Sincik ilçesine bağlı Zeynalaslan Mahallesi'nde görüntülendi. Zeynalaslan Mahallesi'nden Sincik ilçe merkezine gelirken yol da sarı benekli semenderi fark eden Ercan Güllü, semenderi cep telefonuyla kaydetti.

Ercan Güllü, "Yolda hareket eden bir sürüngen gördüm ve dikkatimi çekti. Daha önce haberlerde görmüştüm böyle bir sürüngenin nesli tükenmekte olduğu söyleniyordu. Dikkatlice baktığımda nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu fark ettim. Yolun ortasında olduğu için ezilme tehlikesi vardı. Yoldan alıp ağaçlık alana bıraktım" dedi.