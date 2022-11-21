Adıyaman'da şase numarası silinmiş motosiklet yakalandı

Adıyaman'da, şase numarası silinmiş plakasız motosiklet polis ekiplerince yakalanarak incelenmeye alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri plakasız bir motosikleti durdurarak inceledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde motorun şase numarasının da silindiği tespit edilmesi üzerine olay yerine Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, motosikletin çalıntı olma ihtimaline karşı motosikleti detaylı incelemek üzere oto parka çektirdi. Öte yandan motosiklet sürücüsü H.K., isimli şahsa ise ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanmaktan 3 bin 800 TL para cezası uygulanırken şahıs polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.