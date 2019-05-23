Adıyaman'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi

Şehit aileleri ve gaziler onuruna Rabat Otelde düzenlenen ve katılımın yüksek olduğu iftara Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcıları Adem Kaya, Ayhan Akpay, Bedir Deveci, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdür Vekili Sezai Duruk, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Okutan, bazı kurum amirleri, STK Başkanları, basın mensupları, askeri personel, Kıbrıs Gazileri, şehit aileleri, gaziler ve çocukları katıldı.

İftar yemeğinden önce il müftülüğüne bağlı din görevlileri tarafından Kuran'ı Kerim okundu. Akşam ezanının okumasıyla iftarlar açıldı. Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri, şehit aileleri ve gazilerle aynı masalarda iftarlarını açarak sıcak ve samimi sohbette bulundu.

Gerçekleşen iftar programında şehit çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Aykut Pekmez ve eşi yeşim Pekmez, çocukları kucaklayarak fotoğraf çektirdi.

İftar öncesi eşi Yeşim Pekmez'le birlikte şehit ailelerinin ve gazilerin masalarını tek tek gezerek yakın ilgi gösteren Vali Aykut Pekmez, rahmet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan ayında şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk ve bahtiyarlık duyduklarını söyledi.

Şehitler aileleri ve kahraman gaziler ile iftar programında bir araya gelmenin onurunu yaşadıklarını söyleyen Vali Aykut Pekmez, “Bizler, bugün burada iftar yapabiliyorsak, ülkemizin her tarafında insanlar huzur içerisinde yaşayabiliyorsa, güvenlik güçlerimizin sayesinde, şehitlerimizin mübarek kanları sayesinde, gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir. Onun için şehitlerimizin hatırasını sonsuza kadar yaşatmak, hepimizin vatandaşlık borcu olduğu gibi Türkiye cumhuriyeti devletinin en önemli görevidir. Bunun bilincinde olmak da her Türk vatandaşının görevidir.

Canları uğruna bu vatanı bizlere emanet eden, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Onların geride bıraktığı emanetleri devletimizin en kıymetli emanetleridir. Bugün bir kez daha vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Fedakar gazilerimize minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

Program sonunda Vali Aykut Pekmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyasını Kıbrıs Gazilerine tevcih etti.

Madalya tevcih töreni sonrası Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi, Vali Aykut Pekmez'e şehit aileleri ve gazilere gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı bir adet plaket takdim etti.