Adıyaman'da sel: 1 ölü, 3 kayıp

Adıyaman'ın Tut ilçesinde meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Sağanak yağışların ardından Tut ilçesinde sel meydana geldi. Taşan Ömerol Deresi, önüne kattığı büyük kaya parçalarını ilçe merkezine taşıdı. Sel suları çok sayıda eve hasar verirken bir konteyneri de sürükledi. Bölgede incelemelerde bulunan Koordinatör Vali Gökmen Çiçek, yaptığı açıklamada, sel afetinde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise kayıp olduğunu söyledi. Vali Çiçek, "Selde kaybolan kişiler, kendi bahçelerine kurdukları konteynerde kalıyordu. Sel suları konteyneri sürükledi. 10 arama ekibiyle kayıp 3 kişi için yaklaşık 25 kilometrelik bir alanda arama çalışması yürütüyoruz" dedi.

Tüm ekiplerin seferber olduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor