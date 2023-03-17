Adıyaman'da sel felaketinin 3. gününde arama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde selde akıntıya kapılarak kaybolan 2 aylık hamile kadın ve 1,5 yaşlarındaki kızını arama çalışmaları devam ediyor.

Tut'ta kaldıkları konteynırla birlikte sel sularına kapılan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ve 1,5 yaşlarındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal, felaketin 3. gününde ilçe merkezindeki Ömerov Deresi'nde ve çevresinde aranıyor. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma, jandarma arama kurtarma ekipleri, hassas burunlu köpekler ile Adıyaman, Adana, Konya, Ankara ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı polis dalgıç ekipleri tarafından yaklaşık 20 kilometrelik alanda arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Jandarmadan 60, emniyetten ise 21 arama kurtarma ekibinin görev yaptığı sel bölgesinde dere yatağı didik didik aranıyor. AFAD ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında dev kaya parçaları ile çamur yığınları iş makineleriyle hafriyat kamyonlarına yüklenerek bölgeden kaldırılıyor.