Adıyaman'da sel önüne ne kattıysa sürükledi

Adıyaman'da dağlardan taş ve toprakları sürükleyen sel suları bazı köylerde su baskınlarına neden oldu.

Sel felaketinin en çok etkili olduğu ilçelerden Gerger'de metrekareye 59 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış dağlardan kaya parçalarını ve taşları sürükledi. İlçeye bağlı Tillo ve Gölyurt köyleri yağıştan en çok etkilenen köyler oldu. Taşan derelerden akan sel suları köyde korkuya neden oldu. Sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Köylülerin yaşadığı telaş ve korku kameralara yansıdı.

Gerger ilçesindeki Kesertaş Köprüsü'nde de sel suları nedeniyle hasar meydana geldi.

Taşan derelerden gelen sel suları Tarihi Cendere Köprüsü'nün bulunduğu Kahta Çayı'ndan aktı.

Diğer taraftan Adıyaman-Gölbaşı karayolu Göksu Çayı üzerinde bulunan Göksu Köprüsü'nün taşkın sulardan zarar görebileceği ihtimaline karşı Karayolları ekipleri ve polis ekipleri köprünün ayağında incelemede bulundu.