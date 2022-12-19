Adıyaman'da şiir gecesi düzenlendi

Kültür, sanat ve edebiyat dergisi Adıyaman'da okur, yazar, şair buluşması düzenledi.

Mutena Dergisi'nin düzenlemiş olduğu, ulusal okur, yazar, şair buluşması, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Murat Kayış, Fahrettin Çelik, Mehmet Tırpan, Mustafa Irgat, Rıfat Mertoğlu, Lal Laleş ve Cemed Loma'nın kitaplarını imzalayarak katılımcılara ücretsiz dağıtmalarından sonra sahne alarak şiirler seslendirildi. Şiir programında Ses Sanatçısı Emrah Polat ise türküler seslendirdi.

Düzenlenen programa Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Ayça Avcı, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Murat Kayış, "Edebiyata hizmet anlayışımızla dergi kültürünü yaşatmayı şiar edinip çalışmalarımızı ulusal alanda yürütmeye devam ediyoruz. Ülkemizin birçok yerinde gerçekleştirdiğimiz kültür sanat ve edebiyat dergimiz Mutena öncülüğünde, ‘Ulusal Okur Yazar Şair Buluşması' Adıyaman halkının coşku dolu katılımıyla gerçekleşti. Toplumca gerçekçi bakışın en güzel meyvesi samimiyet duygusunu yaşatmasıdır. Edebiyatın birleştirici gücüyle daha nice etkinliklerde buluşmak ümidiyle bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.