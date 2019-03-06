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Adıyaman'da şiirler yarıştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kültür ve sanat yarışmaları kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da Gençlik Merkezleri arasında şiir yarışması yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kültür ve sanat yarışmaları kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da Gençlik Merkezleri arasında şiir yarışması yapıldı.


Adıyaman Gençlik Merkezi Salonu'nda “Bir Şiir Bir Nefes” konulu şiir yarışması yapıldı. Kahramanlık temasının işlendiği şiirlerin okunduğu yarışmada birçok genç farklı şiirlerle yarışmaya katıldı. Çeşitli yaş kategorilerinde yarışmaya katılan gençler şiirlerini fon müziği ya da canlı müzik eşliğinde okudu. 18-25 yaş kategorisinde Kahta Gençlik Merkezi adına yarışmaya katılan Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencisi Nurullah Polat birinci oldu. Nurullah Polat, Nisan ayında yapılacak olan bölge finalinde Adıyaman'ı temsil etme hakkını kazandığı öğrenildi.

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