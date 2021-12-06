Adıyaman'da silah operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesinde ikamet eden F.Y., isimli şahsın evine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 213 adet tabanca fişeği

42 adet av fişeği ve 5 adet Şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar muhafaza altına alınırken F.Y., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.