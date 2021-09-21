İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Adıyaman'da silahlı alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı kavga çıktı. Olayda şahıslar birbirine pompalı av tüfeğiyle ateş etti. Tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği Lütfiye G. ve Sait G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Silahlı kavgaya karışan ve iki kişinin yaralanmasına, iki aracın zarar görmesine neden olup olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.