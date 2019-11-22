İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Cevdet Y. (48) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs arasında Hürriyet Mahallesi 8013 Nolu sokak içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken kimliği belirsiz şahıs yanındaki silahla Cevdet Y.'ye, ateş etti. Silahtan çıkan mermilerin vücuduna isabet alması sonucu yaralanan Cevdet Y., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı Cevdet Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.