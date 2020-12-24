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Adıyaman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermiler Bilal A. (43) ile Halil K.'ya isabet etti. Bacaklarından yaralanan Halil K. ile Bilal A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışıp daha sonra kaçan şahıs ve şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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