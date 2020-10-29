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Adıyaman'da silahlı saldırı olayıyla ilgili 1 tutuklama

Adıyaman’da bir kişinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şahıstan biri mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da bir kişinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şahıstan biri mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Altınşehir Mahallesi'nde yolda yürüyen S.U. (35) isimli kişiye, yanından geçen bir otomobilin içerisinden silahla ateş açılmış, olayda S.U. bacağından yaralanmıştı. Olay sonrası harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayı gerçekleştiren Ö.K. ile Ö.S. isimli şahısları kovalamaca sonucu Gazihan Dede yolu üzerinde yakaladı. Kovalamaca esnasında şahıslar yakalanmamak için jandarma aracına da çarparak zarar verdi. Yakalanan ve jandarma karakoluna götürülen şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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