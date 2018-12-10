Adıyaman'da sis nedeniyle göz gözü görmüyor

Adıyaman'da özellikle rakımı yüksek yerleşim yerlerinde yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sis, yağış ve fırtına uyarısı yaptığı kentlerden Adıyaman'da sis sabah saatleri itibari ile etkili olmaya başladı. Yoğun sis karayolu ulaşımında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Adıyaman'da sağanak yağış da devam ediyor.

Özellikle Adıyaman-Şanlıurfa, Gölbaşı, Çelikhan, Tut ve Sincik karayollarında sis etkili oluyor.

Besni ilçesinde de adeta sis bulutu kentin üzerini kapladı. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede adeta göz gözü görmüyor. Etkili olan yoğun sis nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle öğleden sonra kentte şiddetli fırtına olabileceği uyarısında bulundu.