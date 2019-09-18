Adıyaman'da sivil motosiklet denetimi kuruldu

Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman merkezinde 2018 yılının sekiz ayında 2 bin 991 motosiklet kontrolünün yapıldığını 2019 yılı sekiz ayında ise 3 bin 172 adet motosiklet kontrolünün yapılarak yüzde 6 oranında denetim artışı gerçekleştiğini söyledi.

Motosiklet kazalarıyla ilgili verileri paylaşan Metin Alper, “Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz, sorumluluk bölgemiz dahilinde 2018 yılının ilk sekiz ayında toplam 135 adet yaralanmalı motosiklet kazası meydana gelmiş, 151 vatandaşımız yaralanmıştır. 2019 yılında ilk sekiz ayda 123 adet yaralanmalı motosiklet kazası meydana gelmiş, 164 vatandaşımız yaralanmıştır. 2018 yılında motosiklet kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 vatandaşımız kaza sonrası hayatını kaybetmiştir. 2019 yılında ise motosiklet kazası sonucu 3 vatandaşımız yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiştir. 2019 yılında yaralanmalı motosiklet kazasında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde -9 oranında azalma olmuştur. Her iki yılda ölümlü motosiklet kazası bulunmamaktadır” dedi.

Alper yapılan denetimlerin yanı sıra vatandaşları uyararak, “Yaz mevsiminin devam etmesi nedeniyle ilimizde motosiklet kullanımının yoğun olması trafik kazalarını kaçınılmaz yapmaktadır. Normal yoldan tescil belgesi alınarak yola çıkan motosikletler haricinde sonradan çeşitli imal yöntemleri ile kaydı ve tescili olmayan merdiven altı ulaşılması kolay ve masrafı az olan yapma kayıtsız motosikletlerin de trafiğe katılmasıyla ne yazık ki trafik kazalarında sayısal olarak artışlar görülmektedir. Bu tür motosikletlerin genel olarak kullanıcıları ehliyeti olmayan trafiğe kurallarına uymada sorun yaşayan, bilinçsiz genç yaştaki vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Motosiklet kazalarının çoğunluğuna taraf olan genç vatandaşlarımız, ya hayatını kaybetmekte ya da ağır biçimde sakatlanarak yaralanmaktadır. Ayrıca şehir içi trafik yoğunluğunu da artıran bu tür motosikletler kullanıcıları, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamamakta, ara sokaklarda ve caddelerde tehlikeli araç kullanmakta, genel olarak trafik kurallarını hiçe saydıkları görülmektedir. Trafiğe uygun bir biçimde trafiğe çıkmayan yapma motosikletler ile abartı egzozlu ve tescilsiz-plakasız motosikletleri kullanarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eder duruma getirmeye çalışan, çevreyi abartı egzozları ile gürültü çıkararak rahatsız eden kişilerin yakalanabilmesi ve olası motosiklet kazalarının önlenebilmesi, potansiyel genç nüfusumuzun motosiklet kazalarında hayatlarını kayıp etmemeleri amacıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde ‘Sivil Motosiklet Timi' kurularak bahse konu motosikletlere sıkı denetim yapılmaya başlanılmıştır.

Sivil motosiklet timi 5 günde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz sorumluluk bölgesinde yapmış olduğu uygulamada, 179 adet motosiklet kontrol edilmiş, eksikliği ve hatası tespit edilen 44 adet motosiklete 51 bin 730 TL cezai işlem uygulanmış, 5 adet motosiklet hurdaya ayrılmış, 6 adet tescilsiz motosiklet, 5 adet abartı egzozlu motosiklet, 1 adet çalıntı şüpheli yapma motosiklet, 2 adet yapma motosiklet, 3 adet plakasız motosiklet ve 3 sigortasız motosiklet olmak üzere toplam 25 adet motosiklet trafikten men edilmiştir. Ayrıca 11 adet motosiklete sürücü belgesizlikten işlem yapılmıştır” ifadelerini kullandı.