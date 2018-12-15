Adıyaman'da Siyer-i Nebi sınavı gerçekleştirildi

Adıyaman'da 2 bin 600 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen Siyer-i Nebi Sınavı Adıyaman merkez ve ilçelerinde 10 ayrı okulda gerçekleştirildi. Lise öğrencileri arasında gerçekleştirilen ödüllü sınavda dereceye giren örencileri 31 Aralık Mekke'nin Fethi Programında ödülleri verilecek.

Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, sınav ile ilgili olarak, “Bu yılda ‘Efendimizin İzinde' sloganıyla liseli gençlerimize yönelik bir sınav gerçekleştiriyoruz. Adıyaman'da 2 bin 600 öğrencimiz müracaat etti. Adıyaman il ve ilçelerinde ki 10 noktada sınav yapılıyor. İnşallah gençlerimizi bu sene yine Peygamberimizin hayatıyla buluşturma gayreti içinde olduk. Gençlerimizden çok ciddi manada ilgi gördük.

Liselerde gecen yıl Türkiye 2'incisi, ondan önceki sene ise ortaokullarda Türkiye birincisi çıkarmıştık. Genel merkezimiz birinciye 8 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye 4 bin TL ödül verecek. Bizde Adıyaman merkezde birinciye bin, ikinciye 750 TL, üçüncüye 500 TL ödül vereceğiz. Yine ilk 10'a giren öğrencilerimize akıllı saat vereceğiz. İlçelerde kendine göre bir ödül sistemi belirledi onlarda ona göre ödül verecekler. Ödüller 31 Aralık Mekke'nin Fethi programında verilecek” açıklamasında bulundu.