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Adıyaman'da soba zehirlenmesi: 2 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 2’si hastanede tedavi altına alındı.

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 2'si hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Dağkuyucak köyünde akşam sobaya kömür atarak uykuya dalan Emine Akın (78) ve kızları Remziye Akın (54), Zeliha Akın (51) ile Remziye Akın'ın oğlu Ahmet İlhan (32), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah aileden kimseyi görmeyen komşuları, şüphelenerek eve gittiklerinde aile fertlerini hareketsiz yatarken bularak güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emine Akın ve kızı Remziye Akın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 2 kişi ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine savcının gelmesi bekleniyor.

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