İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Yoldüzü köyünde yaşayan Hanım (90) ve Hasi Karakılınç (97), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşlı çifti hareketsiz bulan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çift, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı çift yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Hanım ve Hasi Karakılınç çiftinin cenazeleri yakınları tarafından alınarak Yoldüzü köyüne getirilerek, burada kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.