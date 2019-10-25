İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da sokak hayvanları için örnek proje

Adıyaman Nene Hatun Anaokulu ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4.

Sınıf öğrencileri tarafından ,‘Yemekler çöp olmasın, patilere yem olsun' projesi başlatıldı.


Başlatılan proje kapsamında, üniversite öğrencileriyle Nene Hatun Anaokulu idarecileri ile öğretmenler kent merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşlara projeyi anlatarak, yemeklerin çöpe atılmamasını sokaklarda bulunan hayvanlara verilmesini istediler. Başlatılan projenin oldukça anlamlı olduğunu belirten vatandaşlar projeyi hayata geçiren üniversite öğrencisi Duygu Yıldız, Sevilay Apaki, Sibel Varli, Büşra Güler, Yılmaz Topçu ve Nene Hatun Anaokuluna teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.