Adıyaman'da sokak hayvanları için örnek proje

Sınıf öğrencileri tarafından ,‘Yemekler çöp olmasın, patilere yem olsun' projesi başlatıldı.

Başlatılan proje kapsamında, üniversite öğrencileriyle Nene Hatun Anaokulu idarecileri ile öğretmenler kent merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşlara projeyi anlatarak, yemeklerin çöpe atılmamasını sokaklarda bulunan hayvanlara verilmesini istediler. Başlatılan projenin oldukça anlamlı olduğunu belirten vatandaşlar projeyi hayata geçiren üniversite öğrencisi Duygu Yıldız, Sevilay Apaki, Sibel Varli, Büşra Güler, Yılmaz Topçu ve Nene Hatun Anaokuluna teşekkür etti.